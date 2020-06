Coronavirus Covid-19: p. Fortunato (Assisi), Papa e san Francesco “in ‘sintonia’ per i poveri”

“La notizia che Papa Francesco ha istituito il fondo ‘Gesù Divino Lavoratore’ a sostegno di chi, in questo periodo di pandemia, ha perso il lavoro ci spinge a fare sempre di più per gli altri. Le sue parole ci vengono incontro e ci motivano a raggiungere i tre grandi obiettivi che ci siamo dati per la maratona di solidarietà ‘Con il cuore, nel nome di Francesco’ di quest’anno”. A parlare è il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. L’evento che da 18 anni sostiene le famiglie in difficoltà, spiega, “aiuterà, grazie alla generosità degli italiani che invieranno un sms al 45515, chi ha perso il lavoro a causa del Covid, chi si rivolge alle mense francescane e chi rischia di chiudere la propria azienda”. “Ancora una volta – conclude p. Fortunato – Francesco Papa e Francesco Santo in ‘sintonia’ per i poveri: finché abbiamo tempo operiamo il bene”.