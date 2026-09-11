Venezia 83: media Cei alla Mostra. Mons. Baturi, “in un mondo di tensione il cinema porta una luce di speranza”

(Foto SIR)

“La Fondazione Ente dello spettacolo è presente da tempo nel mondo del cinema, in modo attento, con un cuore che palpita. L’occhio della Fondazione è quello di chi vuole ammirare, stimare, l’uomo. Nelle loro attività c’è uno sguardo carico di passione”. Così mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, intervenendo all’83ª Mostra del cinema della Biennale di Venezia nella giornata di dialogo tra i media della Chiesa italiana e il mondo del cinema, un evento promosso da mons. Davide Milani e dalla Fondazione Ente dello spettacolo. “Per noi la comunicazione è fondamentale – ha sottolineato mons. Baturi -. Dio nella fede cristiana comunica. È un trasmettere, comunicare, ciò che interessa e ama, ma anche ciò che provoca sdegno oppure orrore”. “Viviamo un mondo carico di tensione, ma anche attraversato da tanto bene. Amiamo il cinema, perché è come un poeta che porta una luce”. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco: “Un grazie alla Chiesa italiana per essere sempre con noi nell’attestare un percorso di bellezza dove la verità incontra il coraggio. Dove l’informazione latita, si trincera tra censura o autocensura, la Chiesa italiana ha saputo dimostrare la necessità dell’incontro e del dialogo”. Dello stesso avviso la senatrice Lucia Borgonzoni: “Fondamentale il percorso che stiamo facendo con l’Ente dello Spettacolo per i giovani. I giovani si basano sulle immagini, con i loro smartphone, e noi dobbiamo riuscire a fornire loro una chiave di lettura. Bisogna andare in profondità rispetto a ciò che si vede. L’Ente sta facendo un lavoro enorme sulle nuove generazioni. Un lavoro che conduciamo anche con le Sale della Comunità, presidio sociale dove le persone parlano e condividono”.