Diocesi: Perugia-Città della Pieve, stamattina presentazione del “Bilancio sociale 2025” della Fondazione di Carità San Lorenzo

“Un cammino condiviso” è il titolo del “Bilancio sociale 2025” della Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, che sarà presentato questa mattina. Dalle 11, nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, a Perugia, interverranno mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; don Marco Briziarelli, presidente della Fondazione di Carità San Lorenzo e direttore della Caritas diocesana; Francesca Picciaia, professoressa associata di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Perugia; Alfonso Dragone, direttore della Fondazione di Carità San Lorenzo; e Luciana Stazi, commercialista del team di redazione del “Bilancio sociale”. Seguiranno le testimonianze di Simona Bianconi, referente della Pronta accoglienza adulti della Fondazione, Alessia Martani, tirocinante presso il servizio di portineria e accoglienza del “Villaggio della Carità” di Perugia, e Valentina Milletti, vicepresidente della Fondazione e volontaria presso il servizio mensa “don Gualtiero”. “Questo documento – commenta don Marco Briziarelli – racconta il volto di una Chiesa che sceglie di farsi prossima alle persone più fragili e il valore di un impegno condiviso tra volontari, operatori, istituzioni, donatori e comunità”. “Nessuno si salva da solo e nessuna risposta alla povertà può essere delegata o frammentata – evidenzia il sacerdote –. Ogni progetto, ogni servizio e ogni intervento raccontano un cammino costruito insieme, fatto di relazioni, corresponsabilità e speranza”. Il “Bilancio sociale”, precisa, “non è soltanto uno strumento di trasparenza e rendicontazione, ma il segno concreto di una comunità che continua a dare voce a chi non ne ha e a trasformare la carità in gesti di giustizia, cura e promozione della persona”.

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