Inizio anno scolastico: mons. Marcianò (Frosinone e Anagni) agli studenti, “vogliamo camminare con voi, a servizio del territorio e del bene comune”

“Si aprono in questi giorni le porte delle Scuola e inizia un nuovo Anno Scolastico, un altro anno della vostra vita. Sì, perché la Scuola è un luogo, un edificio, una classe… ma è soprattutto un tempo prezioso, che attraversa l’esistenza in fasi particolarmente significative: l’infanzia, l’adolescenza, la giovinezza, il passaggio verso la vita adulta…”. Lo scrive agli studenti l’arcivescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, mons. Santo Marcianò, in un messaggio in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. La scuola – aggiunge il presule – “vi vede crescere e vi fa crescere, nella misura in cui la vivete come opportunità di conoscere e sapere, di portare alla luce i vostri doni e scegliere, con libertà e maturità, non solo ‘cosa fare’ ma soprattutto ‘chi essere’. Vi accompagnano, in questo cammino, la vostra curiosità e creatività, l’intelligenza e la volontà”. La scuola – sottolinea mons. Marcianò – è “una comunità e, in quanto tale, ci ricorda che siamo fatti per vivere in relazione, in comunione, in fraternità con tutti; ed è importante che in questi anni, accanto ‘all’alfabeto delle lingue’, voi possiate apprendere anche questo ‘alfabeto dell’amore e della pace’, di cui il mondo ha infinito bisogno e che voi potrete portare al mondo attraverso lo studio, il lavoro, la famiglia, la relazione con gli altri”. E rivolgendosi anche ai docenti e a tutti i membri della comunità scolastica il presule si augura che questo anno scolastico “sia un tempo che, sebbene faticoso, possa segnare la crescita intellettiva e umana di tutti voi, di tutti insieme. Non lo dimenticate: da soli non possiamo crescere! Per questo anche noi, come Chiesa, vogliamo camminare con voi, a servizio del nostro territorio e del bene comune, sperando pure in qualche occasione di incontro. Vogliamo crescere insieme in umanità: nella ‘magnifica umanità’ – come l’ha chiamata Papa Leone – che ciascuno di noi è chiamato a vivere in pienezza”.

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