Caritas: sabato 12 settembre, raccolta solidale di materiale scolastico nelle diocesi di Siena e Montepulciano

Sabato 12 settembre 2026, la Fondazione “Il Cuore si Scioglie”, in collaborazione con UniCoop Firenze e le Caritas della Toscana, organizza una raccolta straordinaria di materiale scolastico destinata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie fragili del territorio. Sarà possibile consegnare i materiali alla Caritas diocesana Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino nei centri Siena Grondaie e Via Celso Cittadini, S. Rocco a Pilli (Sovicille), Rosia (Sovicille), Colle di Val D’Elsa e Poggibonsi. I punti vendita assegnati alla Caritas Diocesana Montepulciano- Chiusi-Pienza sono Acquaviva (Montepulciano), Chiusi e Sinalunga. “Oltre alla generosità che contraddistingue tutte le comunità del nostro territorio – spiega don Vittorio Giglio, direttore delle Caritas di Siena e di Montepulciano – chiediamo anche collaborazione per presidiare i punti vendita. Sono convinto che il materiale raccolto contribuirà ad alleviare la fatica di tante famiglie chiamate a fare i conti con gli aumenti delle spese all’inizio di un nuovo anno scolastico”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /