Il Ponte d’Oro: la rivista per i più piccoli ospita l’Itinerario formativo Missio ragazzi

È un numero speciale, quello di settembre de “Il Ponte d’Oro”, mensile per giovani lettori edito dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it). “Sì, perché straordinariamente ospita l’Itinerario formativo Missio ragazzi 2026/2027 che ogni anno viene proposto a tutte le realtà ecclesiali che educano alla fede i più piccoli (catechismo, Acr, Scout, Araldini, ecc.)”. La redazione della rivista precisa: “L’équipe nazionale che si occupa di animazione missionaria dei ragazzi e la redazione del mensile hanno progettato insieme le cinque tappe che compongono questo numero speciale, una tappa per ogni tempo liturgico, in modo che gli educatori possano impostare il cammino annuale già all’inizio dell’anno pastorale”. Il titolo “Tutti per Uno” è lo slogan scelto per la Giornata missionaria mondiale dei ragazzi 2027, che scaturisce da quello della Giornata missionaria mondiale 2026 “Uno in Cristo, uniti nella missione”. Anche i ragazzi, infatti, con il resto della comunità, “sono chiamati a interiorizzare l’importanza dell’unità tra i fedeli (diverse realtà ecclesiali, carismi, popoli, riti, confessioni) e dell’unità con Gesù: uniti nella Chiesa e nel mondo, e uniti in Cristo, centro della missione. Sperimentare la fraternità e imparare a viverla è testimonianza concreta di unità”. In ognuna delle cinque tappe dell’Itinerario formativo sono presenti: un brano della Parola di Dio con una meditazione a misura di ragazzi; un proverbio dal mondo che esplicita l’idea dell’unità; la testimonianza di un/una ragazzo/a di confessioni cristiane o riti differenti; la proposta di un gioco dal mondo da fare in squadra, per conoscere tradizioni di altri popoli; un accenno su cosa fa la Pontificia Opera dell’infanzia missionaria in un Paese del mondo; una o più attività da vivere con il proprio gruppo di ragazzi per interiorizzare il messaggio del Vangelo, di tappa in tappa. Infine, nella rubrica “Facendo si impara”, ecco un tutorial per costruire i cinque segni che caratterizzano il “ragazzo missionario”. L’Itinerario formativo “è scritto a misura di ragazzo. Tuttavia, per gli animatori, sono previste pagine esplicative che, oltre alle note metodologiche, offrono proposte di dinamiche per animare gli incontri”.

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