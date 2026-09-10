Sport: Fondazione con il Sud, 4 milioni per 15 progetti di inclusione nel Mezzogiorno

Quattro milioni di euro per 15 progetti di sport inclusivo nel Mezzogiorno, selezionati dalla Fondazione con il Sud attraverso il bando “Sport e inclusione”. Le iniziative interverranno soprattutto in periferie urbane, quartieri popolari e piccoli centri segnati da fragilità socio-economiche: cinque progetti in Campania, quattro in Sicilia, tre in Puglia, due in Sardegna e uno in Basilicata. Saranno recuperati oltre 20 spazi oggi inutilizzati o in stato di degrado – campi sportivi, beni confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre scolastiche, oratori e centri polifunzionali – restituendoli alle comunità locali per attività sportive inclusive e non competitive. Coinvolte 4mila persone, in particolare minori a rischio, giovani che non studiano e non lavorano, persone con disabilità, anziani soli e migranti, con oltre 35mila ore di attività, screening sanitari, sportelli della salute e camminate di comunità; oltre 200 le persone impegnate in percorsi formativi. “Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto di tutti”, dichiara Stefano Consiglio, presidente della Fondazione. “Troppo spesso la mancanza di strutture e le difficoltà economiche trasformano l’attività fisica in una barriera invisibile che isola proprio chi avrebbe più bisogno di socialità”. Solo il 16% dei cittadini meridionali pratica sport con continuità, contro una media nazionale del 25%, e al Sud oltre il 28% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni non svolge attività fisica, il doppio rispetto al Nord. Oltre il 30% delle famiglie meridionali dichiara di non potersi permettere l’iscrizione a corsi o palestre.

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