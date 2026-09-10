Comunicazioni sociali: San Gavino Monreale, domani convegno Ucsi-Fisc su informazione, etica e AI

Venerdì 11 settembre alle 17.30, nel Centro Pastorale diocesano a San Gavino Monreale, si svolgerà il convegno dal titolo “Comunicare bene il bene. Custodire voci e volti umani”. Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Santa Mariaquas insieme a Il Nuovo Cammino, l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali, l’Ufficio Informatico diocesano, la Caritas diocesana di Ales-Terralba, l’Ufficio diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro, l’Istituto di Scienze Religiose Mons. “G.M.Pilo”, l’Ucsi Sardegna, Asso Stampa Sarda e la Fisc Sardegna. L’incontro, che si ispira al messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali e alla Magnifica Humanitas, intende guidare giornalisti, comunicatori, operatori pastorali, insegnanti e giovani in una riflessione sui principi etici della comunicazione anche social, offrendo strumenti critici per narrare con rispetto e umanità e ponendo sempre la persona al centro del racconto. L’iniziativa affronta la trasformazione dell’informazione nell’era dell’intelligenza artificiale; nel corso del dibattito, inoltre, si approfondiranno i temi dell’etica a tutela dei soggetti fragili, l’uso di un linguaggio capace di unire anziché polarizzare, la testimonianza diretta nelle situazioni di emergenza e le strategie narrative per raccontare con efficacia il valore del riscatto sociale, della solidarietà e del bene comune. L’evento vedrà la partecipazione di mons. Roberto Carboni, vescovo di Ales-Terralba e arcivescovo di Oristano; Maria Luisa Secchi, presidente Ucsi Sardegna; Roberto Comparetti, delegato regionale Fisc; Simonetta Selloni, presidente Assostampa Sarda; Paolo Mastino, giornalista Rai; Marco Ferrando, vicedirettore del quotidiano Avvenire, Maurizio Di Schino, presidente Ucsi Lazio; le content creator della Shine Crew, Chiara Argiolas e Marianna Laudì. L’iniziativa si concluderà con un momento di convivialità.

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