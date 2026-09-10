Parlamento Ue: attesa per il discorso sullo stato dell’Unione. Dibattito con Von der Leyen. Ospite il premier canadese Carney

Dal 14 al 17 settembre l’Europarlamento torna a riunirsi in plenaria a Strasburgo. La giornata clou sarà mercoledì 16 quando, alle ore 9.00, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen terrà il discorso sullo stato dell’Unione per il 2026, seguito da un dibattito con i deputati. “Nel suo discorso, Ursula von der Leyen dovrebbe illustrare – secondo il servizio stampa del Parlamento – l’impatto dell’operato della Commissione nell’ultimo anno e i piani per il futuro. Si prevede che si concentrerà su difesa e sicurezza europee, sul sostegno continuo dell’Ue all’Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia, sulla situazione in Medio Oriente, sulla strategia comune per adattarsi a un ordine globale in evoluzione, su competitività, occupazione e prosperità sostenibile, sulla lotta al cambiamento climatico, sul prossimo bilancio a lungo termine dell’Ue per il periodo successivo al 2027, sulla resilienza democratica, sulla gestione della migrazione”. Il primo ministro del Canada, Mark Carney, assisterà al dibattito in qualità di ospite d’onore. Carney terrà a sua volta un discorso in emiciclo giovedì 17, al mattino sulle relazioni Ue-Canada in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche. “L’intervento del primo ministro canadese dovrebbe concentrarsi sugli interessi comuni in materia di sicurezza ed economia, tenendo conto della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, degli attacchi ibridi, delle ingerenze straniere, delle politiche sempre più assertive della Cina e delle relazioni con gli Stati Uniti”.

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