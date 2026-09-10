Editoria: accordo tra i media vaticani e il Gruppo Sae, il Papa sui siti de “La Stampa”

Il Gruppo Sae e i media vaticani – “Vatican News”, “Radio Vaticana” e “L’Osservatore Romano” – del Dicastero per la comunicazione hanno siglato un accordo editoriale grazie al quale video e notizie su Papa Leone XIV e sul suo pontificato saranno diffusi 24 ore al giorno sul sito de “La Stampa” e degli altri quotidiani del Gruppo. È la prima volta che un gruppo editoriale italiano stipula un’intesa di questo genere con la Santa Sede. Da domani, venerdì 11 settembre, un widget sul sito de “La Stampa” informerà con continuità sull’attività del Pontefice e della Chiesa nel mondo. “Considero la Chiesa un punto di riferimento etico fondamentale in questo momento storico”, dichiara Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae: “Ancor più ritengo attuale e insuperata la dottrina sociale della Chiesa come riferimento comportamentale sia per chi crede sia per chi non è credente: per questi motivi l’accordo siglato, unico nella lunga storia dell’editoria italiana, mi riempie di gioia e di gratitudine”. “Quando abbiamo realizzato il widget abbiamo pensato a uno strumento che favorisse la massima diffusione del messaggio del Papa, delle notizie sulla Santa Sede e sulla Chiesa nel mondo declinate in forma multimediale”, afferma Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani. “Viviamo in un tempo in cui sembrano prevalere lo scontro, l’odio, la violenza, la guerra: il messaggio di pace della Chiesa credo possa aiutare tutti a riflettere su quale mondo intendiamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti”, conclude.

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