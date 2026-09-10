Sud Sudan: Commissione Onu, violenza e impunità mettono a rischio civili e transizione democratica

“La finestra per evitare un ulteriore deterioramento si sta restringendo”. È l’allarme lanciato dalla Commissione Onu per i diritti umani in Sud Sudan al termine della sua 14ª visita nel Paese. Violenza, tensioni politiche, restringimento dello spazio civico, corruzione e persistente impunità continuano a mettere a rischio la popolazione e la transizione politica, mentre si avvicinano le elezioni previste per dicembre. Durante la missione, la Commissione ha raccolto testimonianze di uccisioni, sfollamenti, violenze sessuali contro donne e ragazze e attacchi a civili e infrastrutture. Particolare preoccupazione è stata espressa per l’attacco a una pattuglia Unmiss-Missione Onu in Sud Sudan in Jonglei, nel quale sono rimasti uccisi 2 peacekeeper. La Commissione chiede un’indagine indipendente e l’accertamento delle responsabilità. In vista del voto, l’Onu ribadisce che le elezioni devono essere accompagnate da garanzie per la partecipazione politica, il rispetto delle libertà fondamentali, la protezione dei civili e la credibilità del processo elettorale. Appello anche per un dialogo politico “genuino e inclusivo”, il rilascio degli oppositori detenuti senza adeguate garanzie giudiziarie e l’attuazione dell’accordo di pace. La Commissione sollecita inoltre l’istituzione della Corte ibrida per il Sud Sudan e il rafforzamento dei meccanismi nazionali di verità, riconciliazione, riparazione e responsabilità. “Il Sud Sudan ha ancora una scelta”, afferma la Commissione: evitare un nuovo ciclo di violenza e utilizzare il momento elettorale per proteggere i civili e costruire una transizione pacifica e credibile.

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