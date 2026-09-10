Scuola: Italia vicina a media Ocse in matematica e scienze, sopra in lettura. Preoccupa divario socioeconomico

Gli studenti italiani quindicenni si collocano vicino alla media Ocse in matematica e scienze e sopra la media nella lettura, ma restano criticità sul fronte delle competenze digitali, della dispersione e del clima scolastico. È quanto emerge dai risultati di Pisa 2025-Programme for international student assessment (Programma per la valutazione internazionale degli studenti), l’indagine dell’Ocse-Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che ha coinvolto oltre 760 mila studenti di 91 Paesi ed economie. In Italia hanno partecipato 8.946 ragazzi di 285 scuole, rappresentativi di circa 507 mila quindicenni. Rispetto al 2022, i risultati medi italiani sono rimasti sostanzialmente stabili nei tre ambiti. Nel confronto con il 2015, invece, la matematica registra perdite significative, mentre la scienza mostra un miglioramento e torna ai livelli di dieci anni fa; la lettura rimane relativamente stabile, ma su livelli inferiori a quelli registrati tra il 2009 e il 2015. Il 78% degli studenti italiani raggiunge almeno il livello base in scienze, contro il 74% della media Ocse; in matematica è il 69% contro il 65%, mentre nella lettura la quota arriva al 76%, rispetto al 69% Ocse. Soltanto il 4% raggiunge i livelli più alti in scienze e lettura, contro rispettivamente il 7% e il 6% dell’Ocse. Preoccupa anche il divario socioeconomico: in Italia gli studenti più avvantaggiati superano quelli svantaggiati di 80 punti in scienze. Sul fronte digitale, il 47% utilizza chatbot di intelligenza artificiale almeno una volta alla settimana per imparare, mentre il 37% segnala frequenti distrazioni dei compagni dovute ai dispositivi durante le lezioni di scienze. Il rapporto evidenzia infine un dato particolarmente critico sulle assenze: il 63% dichiara di aver saltato almeno un giorno di scuola nelle due settimane precedenti il test, contro il 22% della media Ocse.

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