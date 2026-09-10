Austria: Vienna, centenario Casa dell’Associazione cristiana. Mons. Grünwidl: “Impegno per convivenza pacifica”

La “Casa dell’Associazione cristiana – Johann Gassner” di Vienna ha celebrato il suo centenario con una funzione ecumenica, una cerimonia e una pubblicazione commemorativa. Fin dalla sua fondazione, il 12 settembre 1926, la Casa è stata strettamente legata alla storia del movimento sindacale e sociale cristiano e rimane un luogo di scambio, incontro e formazione politica. Questo è stato sottolineato durante la celebrazione di martedì scorso da Romana Deckenbacher, presidente federale della Federazione dei sindacalisti cristiani (Fcg), e Matthias Tschirf, presidente della Casa dell’Associazione cristiana. La funzione ecumenica è stata officiata dall’arcidiacono militare cattolico Harald Tripp e dal sovrintendente militare protestante Karl-Reinhart Trauner. L’arcivescovo di Vienna, mons. Josef Grünwidl, nel suo saluto per la pubblicazione commemorativa, ha ricordato coloro che “si sono impegnati per la convivenza pacifica e una forte partnership sociale”. L’arcivescovo ha affermato che “ancora oggi, il centro comunitario cristiano, in quanto sede della Fcg e di altre organizzazioni fortemente impegnate, porta avanti l’eredità della dottrina sociale cristiana, che è una delle più importanti conquiste della Chiesa cattolica: il rispetto della dignità umana e la promozione di condizioni di lavoro giuste e che valorizzino la vita”. La presidente della Fcg, Deckenbacher, ha sottolineato che “cento anni di centro comunitario cristiano è un pezzo di storia che è stato scritto qui, un luogo che ha vissuto la comunità fin dall’inizio” perché “il nostro principio cristiano-sociale è stato ed è il fondamento del nostro lavoro, e questo edificio deve rimanere un luogo di incontro e dialogo anche in futuro”. Il presidente dell’associazione, Tschirf, ha osservato che le encicliche sociali dei papi sono state formative a questo riguardo, da Leone XIII e la sua enciclica “Rerum novarum” alla più recente enciclica di Leone XIV sulla dignità umana e l’intelligenza artificiale. “Le questioni che ci animavano nel 1926 sono oggi più rilevanti che mai”.

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