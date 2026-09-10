Stretto di Hormuz: Unctad, a rischio le piccole imprese che garantiscono il 70% dell’occupazione mondiale

Le possibili interruzioni dei traffici nello Stretto di Hormuz rischiano di colpire in modo sproporzionato le Pmi-Piccole e medie imprese, che rappresentano circa il 90% delle aziende nel mondo, il 70% dell’occupazione e il 50% del Pil globale. È quanto evidenzia una nuova analisi di Unctad-UN trade and development, secondo cui l’aumento dei costi dell’energia, dei trasporti, delle assicurazioni e dei finanziamenti può mettere sotto particolare pressione le imprese di minori dimensioni, con conseguenze più acute nelle economie in via di sviluppo. A differenza delle grandi aziende, le Pmi dispongono generalmente di meno alternative per diversificare fornitori, mercati e fonti di finanziamento e hanno quindi una minore capacità di assorbire gli shock. L’Unctad avverte inoltre del rischio di un “effetto esclusione”: anche qualora i volumi complessivi del commercio tornassero a crescere, le imprese più piccole potrebbero rimanere fuori dalle catene globali del valore. L’esperienza della pandemia di Covid-19 ha già mostrato questa vulnerabilità: nei Paesi in via di sviluppo, l’88% delle piccole imprese aveva registrato un calo delle vendite, contro l’81% delle grandi. Per rafforzare la resilienza, l’agenzia Onu indica come prioritari l’accesso al credito commerciale, alla liquidità e al capitale circolante, insieme a servizi logistici affidabili e a misure pubbliche capaci di sostenere produttività, competitività e accesso ai mercati.

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