Sport: presentate le medaglie dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

(Foto Coni)

A cinquanta giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono state presentate ufficialmente le medaglie che saranno assegnate agli atleti sul podio. L’iniziativa si è svolta ieri nella sede del Dipartimento Jonico dell’Università e rappresenta una delle tappe simboliche di avvicinamento alla manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Realizzate dalla Zecca dello Stato, le medaglie intendono richiamare, attraverso il design, i valori di incontro, dialogo e condivisione tra i popoli del Mediterraneo. Il progetto grafico intreccia elementi legati alla città ospitante, al mare e alle culture che si affacciano sul bacino mediterraneo, con riferimenti anche al Monumento al Marinaio di Taranto e agli sport di terra e d’acqua. Nel corso della presentazione, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha sottolineato il valore strategico dell’evento: “Saremo nuovamente al centro del mondo”, evidenziando la capacità dell’Italia di ospitare grandi manifestazioni sportive e l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei giovani allo sport. Sullo stesso orizzonte il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha richiamato lo spirito di collaborazione che accompagna i Giochi, mentre il presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha evidenziato il lavoro sulle infrastrutture e l’impatto dell’eredità sul territorio. Per il direttore generale di Taranto 2026 Carlo Molfetta, la medaglia resta il simbolo del sacrificio e del percorso degli atleti.