Italiani all’estero: Marcinelle, la memoria dei minatori rivive in un podcast

Presentato ieri il podcast “Gli ultimi minatori. 8 agosto, Marcinelle” al museo e sito Unesco del Bois du Cazier di Marcinelle, a Charleroi in Belgio. Gli autori del podcast, il giornalista Paolo Riva e il fotografo Diego Ravier, che da dieci anni stanno raccogliendo le testimonianze degli ex minatori, hanno incontrato l’associazione belga Amical de Mineurs de Charbonnage de Wallonie, composta da ex minatori e familiari di minatori e alcuni rappresentanti dell’associazione “Nembresi nel mondo”, arrivati in visita da Nembro, in provincia di Bergamo. Presente anche Sara Bergamelli, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Nembro. Tra i “Nembresi nel mondo”, Lino Rota, 97 anni, ex minatore e soccorritore durante l’incidente di Marcinelle, che è tra i protagonisti del podcast.

Rota, che era già stato più volte al Bois du Cazier, ha visitato per la prima volta una nuova sala del museo dedicata proprio ai soccorritori, all’interno della quale vi è anche il suo nome tra quelli di chi partecipò alle complesse operazioni dell’agosto 1956. “Gli ultimi minatori – 8 agosto Marcinelle” è un podcast dell’Associazione Nembresi nel mondo, prodotto da Intreccimedia con il contributo di Fondazione Cariplo e realizzata grazie alla collaborazione di Cooperativa impresa sociale RUAH, Comune di Nembro, Ente Bergamaschi nel mondo, Fondazione Migrantes, FILEO, Amical de Mineur de Charbonnage de Wallonie AMCW asbl, Circolo di Bruxelles dei “Bergamaschi nel mondo”, Coniugi Mariuccia e Lino Rota, Museo della Miniera e dell’Emigrazione – Nembro.

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