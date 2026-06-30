Giornalismo: Premio Giuseppe Zilli, il 6 luglio a Roma la presentazione dei vincitori della quinta edizione

(Foto Premio Zili)

Si terrà lunedì 6 luglio, alle ore 10,30 a Roma, nella Sala Ocera del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, la conferenza stampa di presentazione dei vincitori della quinta edizione del Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo, riconoscimento nazionale nato nel 2022 e intitolato allo storico direttore di Famiglia Cristiana. Interverranno Marina Marinucci, presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Lucio Caracciolo, direttore di Limes e presidente della giuria del Premio, Luigi Servi, presidente dell’Associazione Don Giuseppe Zilli e sindaco di Fano Adriano.