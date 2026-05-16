Pastorale della salute: don Angelelli (Cei), “parlare di sanità in Calabria è una sfida”. Focus sugli stili di vita dei giovani

“Per noi parlare di salute e di sanità in Calabria è ovviamente una sfida, ma è anche un segno di attenzione della Chiesa italiana che raccoglie pure la voce forte che si è levata da questi territori di protesta, di richiesta e di conferma. È un modo anche per rimettere un po’ insieme, veramente a 360 gradi, le fila del discorso sulla salute che riguarda tutta la vita delle persone ma non è soltanto una questione di sanità”. Lo ha detto don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale di pastorale della salute della Cei, presentando a Lamezia Terme il XXVII Convegno nazionale di pastorale della salute “Scoperchiarono il tetto”, che si terrà a Falerna dal 18 al 21 maggio. Per don Angelelli la presenza di esponenti nazionali, anche del mondo politico e istituzionale, alle giornate rappresenta “un grande segno di attenzione, ma soprattutto raccoglie tutti i linguaggi che sono intorno alla salute, come gli stili di vita, con un focus particolare sui giovani”. Sono attesi tre istituti superiori che “verranno ad ascoltare una riflessione sugli stili di vita e il rapporto con l’alimentazione perché, ad esempio, sappiamo che i disturbi del comportamento alimentare della nutrizione sono una grande emergenza per le giovani generazioni”. Da segnalare, infine, la collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Calabria che nella prima giornata del convegno avrà una sessione tematica su “Comunicare la sanità: aspetti deontologici e rispetto per chi soffre”, con riconoscimento dei crediti formativi.

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