Custodia del Creato: Comunità Laudato si’ “L’Aquila-Trasacco” e Accademia Medica riflettono sul valore dell’acqua per la salute umana e per il territorio

(Foto Sirianni/Sir)

Il prossimo 4 giugno a L’Aquila si svolgerà un convegno per discutere sul valore dell’acqua per la salute umana e per il territorio, con uno sguardo alla storia e alla geografia aquilana. Nel convento dei Frati Minori Cappuccini di santa Chiara a Borgo Rivera, a partire dalle ore 15, i rappresentanti della Comunità Laudato si’ – coordinati dal presidente, Salvatore Perinetti – e quelli della Accademia Medica provinciale – guidati da Franco Marinangeli – si confronteranno con esperti sul valore di questo bene primario. Sarà presente anche l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, che ha riconosciuto il corso come formativo, assegnandogli i crediti per gli iscritti all’albo; unito alle facoltà sanitarie di L’Aquila, i cui studenti potranno accedere ai rispettivi crediti formativi. Il dottor Walter Grassi, medicina interna, aiuterà a comprendere la centralità che l’acqua ricopre nei processi biologici e vitali; Lelio Iapadre, economista e docente universitario, offrirà un focus sulle attuali sfide economiche legate al fabbisogno d’acqua nel contesto urbano e nazionale; altri interventi si occuperanno della presenza e custodia dell’acqua nel territorio del Gran Sasso, così come del suo migliore utilizzo nei territori cittadini abitati. Uno sguardo agli attuali scenari economici permetterà di cogliere la imperitura preziosità di questa risorsa naturale, dono e impegno nella sua custodia. Fra Luca Casalicchio, guardiano del convento, presenterà la storia e la geografia del luogo francescano e aquilano, custode di importanti sorgenti d’acqua per la città e la intera comunità che qui vive. “Ricordiamo che Francesco d’Assisi – sul finire del suo pellegrinaggio terreno – lodava il Creatore per l’elargizione della sua misericordia e le meraviglie di tutto quanto l’esistente: ‘Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta’ (Cantico di frate Sole). Vogliamo – dunque – sensibilizzarci su questa importante tematica, sfida per il nostro vivere nell’Occidente industrializzato e benestante”.