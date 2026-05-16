Diocesi: Acireale, prima chiesa in Italia ad attivare Antenna Europe Direct, ponte tra Ue e cittadini

(Foto Diocesi Acireale)

Ad Acireale nasce la prima “Antenna Europe Direct” attivata da una diocesi in Italia: un nuovo spazio di ascolto, informazione e partecipazione pensato per avvicinare concretamente l’Ue ai cittadini del territorio etneo. L’inaugurazione si è svolta venerdì 15 maggio 2026 nei locali diocesani, dove l’ufficio opererà stabilmente come punto di orientamento e collegamento con le istituzioni comunitarie, con particolare attenzione a giovani, scuole, associazioni e realtà locali. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Centro Europe Direct Trapani Sicilia, si inserisce nella rete europea di informazione e mira a favorire la conoscenza delle politiche Ue, sostenere la partecipazione attiva e offrire supporto sulle opportunità europee. Referente territoriale è don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi, affiancato dalla giornalista e social media manager Chiara Costanzo e dal team guidato da Marta Ferrantelli. La giornata inaugurale si è aperta con un momento di confronto sul ruolo della rete Europe Direct nei contesti locali, seguito dagli interventi degli europarlamentari Giuseppe Antoci, Marco Falcone, Giuseppe Lupo e Ruggero Razza; un videomessaggio è stato inviato da Caterina Chinnici. Presenti anche rappresentanti istituzionali, tra cui la deputata regionale Ersilia Saverino e il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra territorio e istituzioni. A concludere l’incontro è stato il vescovo mons. Antonino Raspanti, che ha inaugurato i locali con lo svelamento della targa: “È un primo passo per avvicinare sempre di più l’Europa ai cittadini e le cittadine e i cittadini all’Europa — ha dichiarato — promuovendo una cultura della democrazia e della partecipazione attiva a questa grande istituzione a cui tutti apparteniamo. La nostra è una presenza e attraverso tutti i collaboratori — e credo anche grazie a una certa sensibilità già presente in diocesi — possiamo organizzare tante iniziative e fare in modo che molti possano trarne benefici”. L’Antenna sarà aperta il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.