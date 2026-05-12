Meeting di Rimini: Comunione e Liberazione, presentato a Rimini l’edizione 2026

Si è tenuta lunedì 11 maggio, presso il teatro Galli di Rimini, Anteprima Meeting, l’evento che apre l’edizione di Meeting 2026, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto, dal titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. Dalla giornata di martedì 12 marzo prenderanno il via le prevendite egli spettacoli a pagamento sulla piattaforma vivaticket.it; inoltre, verrà aperta la stagione “Meet the meeting”, il percorso di anticipazione del Meeting 2026. Protagonisti della serata di lunedì sono stati l’attore Alessandro Preziosi, che ha proposto una lettura scenica di “Celeste Galileo” di Giampiero Pizzol con l’accompagnamento a violoncello di Veronica Conti; Marco Bersanelli, docente di fisica ed astrofisica presso l’Università degli studi di Milano, che ha offerto una riflessione sul rapporto tra conoscenza scientifica ed esperienza umana. A concludere la serata è stato l’intervento del presidente del Meeting, Bernhard Scholz, che ha anticipato i principali temi della manifestazione. Tante saranno le aziende partner del Meeting, tra le quali Intesa Sanpaolo, Generali Cattolica, Autostrade per l’Italia e l’Aci. Il Meeting resterà aperto ogni giorno fino alle 24 e, per la giornata del 22, è prevista la partecipazione di Papa Leone XIV che, per Scholz “ci rende ancora più consapevoli del dono di poter essere al servizio di un dialogo aperto a tutti e di un’amicizia che rispecchia quell’amore di cui Dante parla nell’ultimo verso della Divina Commedia”. Sarà proprio la magna opera di Dante la protagonista di questo Meeting; infatti, per Bersanelli “Il verso dantesco che dà il titolo al Meeting invita a sollevare lo sguardo e a lasciarsi interrogare dalla vastità dell’universo”. Di grande entusiasmo sono state le parole del sindaco di Rimini, Jamil Sadeholvaad, il quale afferma che “Rimini accoglie con grande piacere questa Anteprima Meeting 2026 in un luogo simbolico come il Teatro Galli, dove tradizione, innovazione, passato e futuro si incontrano. Il tema di quest’anno ci invita a riconoscere scienza e fede non come mondi separati, ma come compagne di viaggio nella ricerca di senso”. Il programma completo del Meeting 2026, comprensivo anche dei convegni, verrà presentato mercoledì 8 luglio a Roma a Palazzo Borromeo.

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