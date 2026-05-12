Diocesi: Bari-Bitonto, venerdì l’evento “Il lavoro che costruisce pace – Dalle mani che lavorano nasce il futuro che unisce”

In un contesto globale segnato da incertezze e divisioni, l’Ucid sezione Bari, Acli Puglia, Confindustria Bari-Bat, diocesi di Bari–Bitonto (Equipè Pastorale sociale del lavoro), l’arcivescovo Giuseppe Satriano propongono l’evento “Il lavoro che costruisce pace – Dalle mani che lavorano nasce il futuro che unisce”, un incontro dedicato a esplorare il valore profondo del lavoro non solo come risorsa economica, ma come strumento essenziale di coesione sociale e costruttore di ponti tra culture e persone. L’evento si terrà presso la Concessionaria Autotrend di Bari, venerdì 15 maggio, alle ore 18.30, presso Viale Bruno Buozzi, 88.

“L’iniziativa – si legge in una nota – nasce dalla convinzione che il lavoro dignitoso sia il fondamento su cui poggia una società pacifica. Attraverso le testimonianze di imprenditori, rappresentanti delle parti sociali, giovani lavoratori e rappresentanti del Terzo settore, l’evento metterà in luce storie di integrazione, innovazione responsabile e collaborazione lavorativa che superano le barriere e promuovono la pace. L’importanza di riscoprire il lavoro come strumento di inclusione e integrazione, la dignità dello stesso come antidoto ai conflitti sociali e il ruolo delle imprese: responsabilità sociale, benessere collettivo e valore condiviso”.

L’evento vedrà l’intervento di Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari-Bat, e di Enzo Purgatorio, presidente di Acli Puglia.

Un momento di preghiera presieduto da mons. Giuseppe Satriano concluderà l’incontro.

Gli organizzatori spiegano: “Con questo incontro vogliamo ribadire che le ‘mani che lavorano’ non producono solo beni o servizi, ma tessono relazioni e costruiscono un futuro comune. Il lavoro, quando equo e inclusivo, è la più concreta forma di dialogo e uno dei motori principali per costruire una pace duratura nelle nostre comunità”.

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