“Oggi alziamo la nostra voce per chiedere una canonizzazione senza prigionieri politici. Chiediamo a Sua Santità, Papa Leone, e a tutte le persone di buona volontà in tutto il mondo che, in questo cammino verso la canonizzazione dei nostri santi, madre Carmen Rendiles e il dottor José Gregorio Hernández, intercedano per ciascuno dei nostri eroi sequestrati”. Lo ha scritto, attraverso i propri profili social, la leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, che ha, in tal modo, chiesto a Papa Leone XIV di farsi parte attiva con il Governo di Caracas, affinché tutti i prigionieri politici presenti nel Paese caraibico vengano liberati prima della canonizzazione di José Gregorio Hernández e Carmen Rendiles, i primi santi venezuelani, prevista per il 19 ottobre. Per Machado, è importante fare in modo che l’evento religioso più significativo nella storia recente del Paese sia celebrato con la libertà per tutti i cittadini privati della libertà per motivi politici.
Il Comitato per la libertà dei prigionieri politici ha, successivamente, fatto propria la richiesta di Machado e ha promosso una campagna affinché i cittadini firmino digitalmente una lettera aperta indirizzata a Leone XIV. Secondo l’organizzazione Foro Penal, il numero attuale dei detenuti politici è di 823 persone. La lettera, resa nota dall’agenzia Efe, descrive la canonizzazione di José Gregorio Hernández e Carmen Rendiles come “un’occasione unica per sanare le ferite rappresentate dai prigionieri politici” e propone che l’evento spirituale sia “un veicolo di libertà, pace e riconciliazione”.
Venezuela: leader dell’opposizione Machado a Leone XIV, “interceda con Maduro per liberazione detenuti politici, in occasione della canonizzazione dei nostri primi due santi”
“Oggi alziamo la nostra voce per chiedere una canonizzazione senza prigionieri politici. Chiediamo a Sua Santità, Papa Leone, e a tutte le persone di buona volontà in tutto il mondo che, in questo cammino verso la canonizzazione dei nostri santi, madre Carmen Rendiles e il dottor José Gregorio Hernández, intercedano per ciascuno dei nostri eroi sequestrati”. Lo ha scritto, attraverso i propri profili social, la leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, che ha, in tal modo, chiesto a Papa Leone XIV di farsi parte attiva con il Governo di Caracas, affinché tutti i prigionieri politici presenti nel Paese caraibico vengano liberati prima della canonizzazione di José Gregorio Hernández e Carmen Rendiles, i primi santi venezuelani, prevista per il 19 ottobre. Per Machado, è importante fare in modo che l’evento religioso più significativo nella storia recente del Paese sia celebrato con la libertà per tutti i cittadini privati della libertà per motivi politici.