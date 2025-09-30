Diocesi: Massa Carrara, al via in cattedrale le celebrazioni per san Francesco presiedute da mons. Vaccari

In occasione della festa di san Francesco, patrono d’Italia, della diocesi e della città di Massa, il vescovo Mario Vaccari presiederà diverse celebrazioni in cattedrale. Martedì 30 settembre, mercoledì 1° ottobre e giovedì 2 ottobre verrà celebrato il triduo di preparazione alle 21 con il canto dei Vespri; ogni sera è prevista la predicazione del vescovo sul Cantico delle Creature. Venerdì 3 alle 21 è in programma la celebrazione del Transito del serafico padre Francesco, presieduta da mons. Vaccari, mentre sabato 4, giorno della festa, alle 10.30 solenne pontificale, con la partecipazione dei vescovi della Toscana e viciniori, del clero e delle autorità civili e militari. Alle 17.45 canto dei vespri con l’immissione dei nuovi canonici e alle 18.30 celebrazione della messa. Alle 21, infine, andrà in scena “il Cantico di Francesco”, recital di canzoni tratte dai musical “Caino e Abele” e “Forza venite gente”, interpretate da Benedetta Iardella e Michelangelo Nari, accompagnati da Marco Iardella, voce narrante, Stefania De Mitri.

