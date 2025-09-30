Premi: Amci Savona, in scadenza le iscrizioni al “Cronin 2025”

Scadrà tra qualche giorno l’iscrizione per la partecipazione, con scritti inediti, alla XVIII edizione del “Premio Cronin”. Il 10 ottobre prossimo è infatti il termine ultimo per partecipare a quello che è ormai riconosciuto – benché riservato a medici e odontoiatri – uno degli appuntamenti culturali più radicati di Savona. Anche quest’anno, il concorso letterario suddiviso nelle sue quattro sezioni – narrativa, poesia, teatro, saggistica – ha già raccolto un buon numero di adesioni da tutta Italia. Fissate anche la data e la sede della cerimonia di premiazione: si terrà nella “Sala Rossa” del Palazzo comunale di Savona, il 21 novembre, dove alle ore 16.45 – presenti i giurati e il responsabile del Premio, il medico savonese Marco Lovisetti – saranno comunicati i nomi dei vincitori e interverrà l’economista Carlo Cottarelli, Premio Cronin alla Carriera 2025.

Fondato nel 2007 dalla sezione savonese dell’Associazione medici cattolici italiani, intitolato al medico e scrittore scozzese Archibald Joseph Cronin, autore di opere come “La cittadella” o “E le stelle stanno a guardare”, il concorso è oggi patrocinato da enti come la Regione Liguria, la Città di Savona, l’Associazione medici scrittori italiani (Amsi), l’Associazione medici cattolici italiani (Amci), l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Savona e la Società italiana di psichiatria (Sip). Da ricordare anche i due premi speciali. Il primo nella sezione narrativa, dedicato al medico santo Giuseppe Moscati, per testi che meglio esprimono i valori umani universali. Il secondo, nella sezione saggistica, dedicato ai migliori elaborati che hanno affrontato temi di attualità: quest’anno medicina, intelligenza artificiale ed etica.

