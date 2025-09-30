Diocesi: Trento, il cordoglio per il ritrovamento del corpo di p. Flavio Paoli. Mons. Tisi, “piangiamo una vita impastata di Vangelo e profezia”

La diocesi di Trento si stringe alla famiglia di padre Flavio Paoli, il missionario pavoniano nativo di Nanno, disperso dall’11 agosto nei boschi del suo paese e il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella giornata di ieri, lunedì 29 settembre, in una zona particolarmente impervia, in prossimità del fiume Noce.

“Sono personalmente vicino alla famiglia di padre Flavio, ai religiosi pavoniani, alla comunità di Nanno e della val di Non”, sottolinea l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi. “Il ritrovamento della salma – aggiunge mons. Tisi – è motivo di consolazione per i familiari che potranno darne cristiana sepoltura, ma riaccende al contempo l’angoscia, difficilmente consolabile, ripensando alle circostanze della sua morte”.

“In padre Flavio – è il ricordo dell’arcivescovo – la Chiesa trentina piange una vita impastata di Vangelo e profezia, testimone coraggioso e libero, paladino di un mondo più giusto, per il quale non ha mai misurato la fatica e superato frequenti ostilità, ma sempre con il sorriso”.

Il presule rinnova un grazie sincero a tutti coloro che per molte settimane sono stati coinvolti nelle ricerche. “Dentro questo immenso dolore, la vostra generosità e solidarietà è stata una carezza alla famiglia e alla comunità”.

Il funerale di padre Flavio Paoli si terrà nella chiesa parrocchiale di Nanno giovedì 2 ottobre alle ore 15. L’arcivescovo ricorderà il missionario trentino la sera dello stesso giorno in cattedrale, dove alle ore 20 era già prevista la messa per il Giubileo dei migranti e missionari, all’inizio del mese di ottobre dedicato alla missione.

