Innovazione: Ingv, a Bari l’evento “Profondamente terrestri” che svela i risultati raggiunti con uno sguardo al futuro

Oggi, martedì 30 settembre, presso la Camera di Commercio di Bari, si terrà una giornata completamente dedicata al progetto “Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics” (Meet), coordinato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e finanziato dal PNRR.

Dalle 10 alle 17 si susseguiranno incontri, dibattiti e tavole rotonde alla presenza di rappresentanti pubblici e privati, volti a raccontare le novità adottate per una Scienza della Terra sempre più aperta al futuro. Durante l’infoday verranno presentati i risultati del Progetto e si discuterà delle potenzialità di impatto positivo dell’innovazione geo-scientifica per lo sviluppo di una società capace di coinvolgere le nuove generazioni, di comprendere le profonde dinamiche terrestri e di gestire sempre meglio i rischi naturali.

Molti gli appuntamenti previsti durante la giornata, quali la presentazione dei due nuovi portali di dati aperti, “Italian Platform for Solid Earth Science” (Ipses) e “Platform for Earth Observation from Space” (Peos), e tre tavole rotonde incentrate su dati, Hpc e connettività, monitoraggio della Terra dallo spazio e ruolo delle infrastrutture di ricerca per la società dei rischi.

Sarà inoltre allestita un’area espositiva dedicata ai quattro temi del progetto: “La Terra dalla Terra”, con i nuovi sensori delle grandi reti nazionali (Rete integrata nazionale Gnss, Rete sismica nazionale, Rete idrogeochimica), i nuovi strumenti sui vulcani italiani e lo sviluppo dei laboratori naturali di Irpinia, Stretto di Messina, Gargano ed ex-miniere di Sos Enattos in Sardegna; “La Terra dal Mare” con due grandi iniziative scientifiche in ambienti complessi: l’installazione del sistema Dart nel Mar Ionio per lo studio degli Tsunami e l’Osservatorio Marino dei Campi Flegrei; “La Terra dallo Spazio” con la Piattaforma multiparametrica per le Osservazioni della Terra dallo Spazio e “Sharing minds for the Future” con le opportunità per giovani ricercatori e ricercatrici con gli accessi fisici e virtuali, nazionali e transnazionali, alla Rete dei Laboratori integrati per le geoscienze e l’ambiente e le possibilità di studio offerte dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari.

Presente all’evento anche un simulatore di aurora boreale e uno spazio cinema con i documentari prodotti dal Progetto che raccontano, con suoni, immagini e interviste, i luoghi affascinanti della ricerca quotidiana in campo geo-scientifico.

