Libri: Roma, oggi la presentazione del volume “La pace disarmata e disarmante”

“Una Chiesa sinodale. La sfida del dialogo e della pace”. Si intitola così l’evento organizzato in occasione della presentazione del volume di Fabio Zavattaro, “La pace disarmata e disarmante. Papa Leone XIV, la vita e le scelte” (Il Pozzo di Giacobbe). L’appuntamento è per martedì 30 settembre, alle 17, nella Sala della Conciliazione del Vicariato di Roma (piazza San Giovanni in Laterano, 6). Il pomeriggio si aprirà con la riflessione di apertura del card. Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Interverranno don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà teologica di Sicilia; Daniele Di Loreto, responsabile dell’Ufficio di rappresentanza di Roma Assicurazioni Generali, e Cinzia Rossi, consigliera dell’Ucid Roma e presidente della Fondazione Communia. Modererà l’incontro Frediano Finucci, capo della redazione economica ed esteri del TgLa7 e conduttore della trasmissione Omnibus. Sarà presente l’autore.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /