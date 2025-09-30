Legge di bilancio: Menorello (Sui tetti) a palazzo Chigi, “bene l’incontro, ora ingranare la quinta su figli, buono scuola e cure palliative”

“Siamo sinceramente grati al Governo per aver dimostrato sincera disponibilità, verso le istanze dei corpi intermedi sulla legge di bilancio, in coerenza con quel nuovo metodo proposto dalla premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. Ora occorre ingranare la quinta su sostegno alle famiglie con figli, buono scuola e cure palliative”. Lo afferma Domenico Menorello, portavoce del forum di 100 associazioni “Sui tetti” e vicepresidente MoV, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con una delegazione dell’esecutivo guidata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, con la presenza – tra gli altri – dei ministri Roccella, Schillaci, Calderone, Valditara e di rappresentanti del Mef, Mit, Disabilità, Funzione pubblica ed Esteri. Nel corso dell’incontro, il network ha presentato proposte “perché le politiche attive e le norme incoraggino il fiorire di relazioni umane di sostegno alla vita nascente e fragile”. Tre gli assi strategici indicati: “sostenere la natalità, ricostruire il patto educativo fra famiglia, scuola e giovani, curare sempre e scommettere su legami relazionali h24”. Menorello ha chiesto “di considerare della massima urgenza e prioritari: più quoziente familiare e detrazioni al crescere dei figli, il buono scuola universale, cure palliative effettive per tutti”. Dal Governo, conclude la nota, sono arrivati “impegni su numerose proposte, fra cui un sensibile maggiore spazio per i figli nella disciplina fiscale, dell’Isee e del lavoro, una considerazione più netta per il ruolo della famiglia nella scuola – compresa la prospettiva di un ‘buono’ sul modello lombardo-veneto – e un rafforzamento sulle terapie del dolore, richiamando le regioni assai lacunose sul punto, oltre a misure per caregiver familiari conviventi”.

