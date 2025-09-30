Sanità: Roma, al Campus Biomedico prende il via oggi la 4ª Conferenza internazionale One Health

Per tre giorni Roma è al centro di un confronto internazionale che intreccia scienza, etica e politica sanitaria globale. Si apre oggi all’Università Campus Biomedico la 4ª Conferenza internazionale One Health che riunirà fino al 2 ottobre oltre 30 relatori di rilievo mondiale, più di 100 contributi scientifici e rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali. Filo conduttore dell’edizione 2025 l’ecologia integrale, considerata oggi una chiave di lettura etica e scientifica per orientare la transizione verso società più sane, resilienti e sostenibili.

L’approccio One Health, che considera indissolubilmente legate salute umana, animale e ambientale, sarà declinato in panel e sessioni tematiche che toccheranno i temi più urgenti dell’agenda globale: dalle zoonosi e la preparazione alle pandemie, alla salute urbana e all’impatto di microplastiche e contaminanti emergenti come i Pfas; dalle sfide legate al cambiamento climatico e alla giustizia ambientale, fino ai fenomeni migratori e alla necessità di una governance sanitaria integrata, senza dimenticare l’importanza dell’educazione e della partecipazione per rafforzare una cittadinanza scientifica consapevole. “I temi della conferenza coincidono con la visione dell’Ateneo, che pone la persona al centro di ogni progetto e ambizione, in linea con i valori che hanno ispirato la nascita di questa istituzione e in continuità con il nostro motto da sempre: la scienza per l’uomo. In ogni nostra attività di formazione e ricerca, infatti, siamo guidati dalla consapevolezza che la salute umana, animale e ambientale siano elementi interconnessi e imprescindibili per garantire il benessere delle persone e la salute del pianeta“, dichiara Carlo Tosti, presidente Campus Biomedico.

Tra gli ospiti internazionali Cristina Romanelli (Oms), Ilaria Capua (Johns Hopkins University), Martin Frick WFfp), Giulia Carcasci (Fao), Chadia Wannous (Organizzazione mondiale sanità animale – Woah) e Deborah Thompsons (One Health Lessons). Sul fronte istituzionale italiano sono attesi, tra gli altri, Amerigo Cicchetti (ministero della Salute) e Alfonso Mazzaccara (Istituto superiore di sanità).

