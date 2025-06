Leone XIV: conferma l’elezione di padre Francesco Ielpo a Custode di Terra Santa

(Foto Custodia di Terra Santa)

Il Papa ha confermato l’elezione di padre Francesco Ielpo a Custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion, avvenuta da parte del Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori con il suo Definitorio. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Padre Ielpo è nato a Lauria (PZ) il 18 maggio 1970. Ha professato solennemente nell’Ordine dei Frati Minori nel 1998; nel 2000 è stato ordinato presbitero. Ha ricoperto i seguenti incarichi: insegnante di religione (1994-2010); rettore dell’Istituto Franciscanum Luzzago a Brescia (dal 2000); membro del Consiglio nazionale della Fidae (Federazione Istituti di Attività Educative) (2006-2010); definitore provinciale della Provincia lombarda (2007-2010); parroco di Sant’Antonio di Padova a Varese (2010-2013). Dal settembre 2013 al 2016 è stato Commissario di Terra Santa della Lombardia, continuando l’incarico dal 2016 al 2023 per la Provincia del Nord Italia. Dal 2014 è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Pro Terra Sancta. Dal 2022 è presidente della Fondazione Terra Santa, delegato del Custode di Terra Santa per l’Italia, delegato generale per la ristrutturazione delle Province in Campania, Basilicata e Calabria.