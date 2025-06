Diocesi: Macerata, inaugurata mostra “Henri Matisse e la Cappella di Vence”. Card. Ravasi, “il mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione”

(Foto diocesi di Macerata)

“Il mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione; la bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione. E questo grazie alle vostre mani”. Lo ha affermato ieri – citando il messaggio di Paolo VI agli artisti – il card. Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Henri Matisse e la cappella di Vence – Come farfalle in volo: la casule” con la quale, in occasione dell’anno giubilare, la diocesi di Macerata e i Musei Vaticani rendono omaggio al celebre artista francese e alla sua opera d’arte sacra, la realizzazione della Cappella del Rosario per il convento delle suore domenicane di Lacordaire a Vence, in Costa Azzurra.

Alla bellezza – ha osservato il porporato – si contrappongono “bruttura” e “bruttezza”, termini che rappresentano appieno il dramma della guerra: “Viviamo oggi il trionfo di entrambe – ha detto ancora il card. Ravasi –, mentre la bellezza è invece alla base della luce dell’arte e della fede”.

La mostra, allestita presso il Museo Palazzo Ricci, resterà aperta dal martedì al sabato dalle 16 alle 19, mentre la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì giorno di chiusura.