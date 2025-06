Editoria: Firenze, il 26 giugno la presentazione del volume “Il Sangue degli Angeli” sulla Resistenza dei cattolici

“Il Sangue degli Angeli. La faccia scomoda della Resistenza, il contributo dei cattolici per la libertà” è il volume di Marcello Mancini e Giovanni Pallanti che sarà presentato giovedì 26 giugno alle ore 17 presso la Sala Luca Giordano (via Cavour 9, Firenze). L’evento, organizzato da Edizioni Toscana Oggi e Città Metropolitana di Firenze, intende offrire uno sguardo nuovo sulla presenza e il ruolo dei cattolici durante la Resistenza italiana, raccontando storie poco note e mettendo in luce una pagina spesso rimossa della storia nazionale. Alla presentazione, oltre agli autori e all’editore, parteciperanno mons. Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, Rosy Bindi e il direttore dell’Istituto storico della Resistenza Matteo Mazzoni. Dopo i saluti istituzionali, spazio al confronto e al dibattito sui temi affrontati nel libro. L’incontro, spiegano gli organizzatori, vuole essere “un’occasione per riflettere sul valore della libertà e sul contributo offerto da tanti cattolici, spesso pagando un prezzo altissimo, alla costruzione della democrazia”.

