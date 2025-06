Legalità: Libera, più di 100 giovani da domani nella Tenuta di Suvignano per 5 giorno di incontri, gruppi di lavoro, percorsi di memoria, laboratori

Arrivano da tutta Italia: dal Piemonte alla Sicilia, dalla Campania all’Emilia. Più di 100 ragazzi e ragazze sono i protagonisti dell’appuntamento di Libera dedicato al confronto, alla condivisione e al rilancio dell’impegno giovanile nei territori che inizia domani 25 giugno e proseguirà fino al 29 giugno presso la Tenuta di Suvignano – Monteroni d’Arbia (Si). Un luogo che non è solo simbolico, ma profondamente politico. Un bene confiscato alla mafia, rigenerato e restituito alla collettività. Un presidio di legalità che parla di futuro possibile. La Tenuta, tra i comuni di Monteroni d’Arbia e Murlo, appartenne all’imprenditore palermitano Vincenzo Piazza. Fu sequestrata per la prima volta nel 1983 dal giudice Giovanni Falcone. Oggi è uno dei beni confiscati più significativi del Centro-Nord.

Cinque giorni di incontri, gruppi di lavoro, percorsi di memoria, laboratori sul riutilizzo beni confiscati, informazione. Un appuntamento pensato “per e con i giovani” che vuole essere un’opportunità, un’occasione di condivisione, confronto e dialogo delle esperienze che i ragazzi hanno maturato nei propri territori; un’agorà per dare voce e spazio alle esperienze positive del Paese, che promuovono e attivano processi di cambiamento nei territori. In un tempo complesso e sfidante, l’associazione sente forte l’urgenza di creare spazi di incontro tra generazioni: luoghi in cui esperienze diverse possano confrontarsi, ascoltarsi e riconoscersi. Per questo, per la prima volta, il percorso dedicato ai giovani si intreccerà con la formazione nazionale di Libera.

Il programma prevede momenti di confronto a gruppi tra i giovani della rete, per far crescere le competenze e rendere ancora più efficace l’azione sui territori. E poi la possibilità di incontrare in assemblea alcuni testimoni della quotidiana lotta contro le mafie e la corruzione, che condivideranno il loro impegno e le loro conoscenze. Apertura domani, mercoledì 25 giugno, con i saluti di Gabriele Berni, sindaco di Monteroni, e Giulia Timitilli, assessora alle Politiche giovanili di Monteroni, e alle ore 15,40 con don Luigi Ciotti e Francesca Rispoli, presidenti di Libera. Venerdì 27 giugno previsto flash mob in Piazza a Monteroni d’Arbia sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. Sabato 28 giugno dalla mattina due focus, il primo sulle guerre con la partecipazione di Simone Siliani, direttore della Fondazione Finanza Etica, e Fabio Ciconte, presidente di Terra!Onlus; il secondo su nuovi e vecchi spazi delle mafie con Luca Tescaroli, procuratore della Repubblica di Prato, e Rosy Bindi.

