Ue-Moldavia: Mînzatu (Commissione) visita il Paese. Verifica del percorso di adesione

La vicepresidente della Commissione Ue, Roxana Mînzatu, si trova in Moldavia, dove ieri ha avviato il dialogo di alto livello Unione europea-Repubblica di Moldavia su lavoro, competenze, istruzione, politiche sociali e per l’infanzia. Il dialogo “riflette un impegno condiviso per il rafforzamento del capitale umano e la promozione del programma di riforme della Moldavia in settori chiave per il suo percorso europeo”. Lo stesso giorno, il Minzatu ha incontrato la Presidente della Repubblica di Moldavia, Maia Sandu, e il primo ministro Dorin Recean. Quindi ha visitato una scuola secondaria a Criuleni, che fa parte del Programma scolastico modello e sarà oggetto di ristrutturazione con il supporto di finanziamenti dell’Ue, e un servizio di lavanderia sociale nel villaggio di Zubrești, dove, precisa ancora un comunicato, ha interagito con i beneficiari del servizio e ha partecipato a un evento incentrato sulla promozione del dialogo intergenerazionale e sulla conservazione delle tradizioni culturali. “La promozione e la partecipazione delle giovani donne alla scienza sono inoltre al centro della visita odierna presso l’Università tecnica della Moldavia. La missione si conclude oggi con un incontro con la ministra dello Sviluppo economico e della digitalizzazione, Doina Nistor.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /