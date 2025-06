Inclusione educativa: Caritas Andria, bando “Ritorniamo a scuola 2025 – 2026” per 10 borse di studio

Per il sesto anno consecutivo, la Caritas di Andria insieme all’Ufficio Scuola della stessa diocesi di Andria ripropone il bando “Ritorniamo a scuola”. L’iniziativa, nata a seguito della crisi pandemica che aveva rivelato una nuova povertà generata soprattutto dal digital-divide, ovvero la povertà educativa, sta assumendo una forma stabile all’interno di un programma di attenzione ai minori denominato “I have a dream” con diverse azioni: potenziamento scolastico – animazione del tempo libero – affido culturale – booksharing. La necessità è quella di sostenere un Patto Educativo Globale, che oltre a considerare l’equità di accesso al diritto dell’istruzione, possa garantire anche condizioni, contenuti e metodi più inclusivi e attuali”, scrivono in una nota don Mimmo Francavilla, direttore della Caritas Diocesana di Andria e don Michele Lamparelli, direttore dell’Ufficio Scuola, spiegando che volendo dare prosecuzione a tutta una serie di attività che sostengono l’educazione dei bambini e degli adolescenti, il bando è riservato a 10 ragazzi dei comuni di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge che termineranno la scuola media per l’accesso alle scuole superiori con una valutazione finale pari o superiore a 9/10 (nove decimi).

