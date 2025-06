Pentecoste: mons. Tisi (Trento), “tornare nuovamente a stimare le Istituzioni”

In occasione della Solennità di Pentecoste, domenica scorsa l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, ha presieduto la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Vigilio. Nella sua omelia ha proposto una riflessione sulla concretezza dello Spirito Santo e sulla sua azione reale nella storia, richiamando la necessità di difendere le istituzioni democratiche da chi tenta di indebolirle in nome della semplificazione e dell’efficienza. “Dobbiamo tornare nuovamente a stimare le Istituzioni – ha affermato il presule – perché, il fatto che a volte abbiano dei limiti, sta portando qualcuno a volersene sbarazzare o indebolirle. Cominciando dalla democrazia, con la scusa delle carenze che talora la abitano, è in atto una sua paurosa delegittimazione. Dietro c’è l’operazione malvagia di chi vuole comandare, manipolare, cercare il proprio interesse”. A tale rischio, Tisi ha contrapposto l’azione dello Spirito Santo, che non è evasione dalla realtà ma presenza concreta nella vita quotidiana: nello spezzare il pane con l’affamato, nel prendersi cura dell’altro, nella responsabilità di chi lavora per il bene comune. Il presule ha inoltre messo in guardia dalla deriva del pensiero unico, denunciando la crescente difficoltà nel proporre idee diverse nel dibattito pubblico, spesso egemonizzato da interessi economici e logiche di potere. “Noi stiamo degradando verso un pensiero unico – ha denunciato mons. Tisi – e non ci è consentito portare nel dibattito pubblico idee che non siano quelle del pensiero comune, guidato dal denaro, dal potere e dall’interesse di pochi”. In contrasto, ha sottolineato come Dio sia il Dio della diversità, capace di costruire vera unità non attraverso l’uniformità, ma nella valorizzazione delle differenze. Infine, in riferimento al nuovo Papa Leone mons. Tisi ha fatto proprio il suo invito a costruire comunione nella differenza, perché “la Chiesa, sacramento di unità, possa essere luce in un mondo lacerato e spaccato”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /