Leone XIV: ai rappresentanti pontifici, “non esiste in nessun paese del mondo un corpo diplomatico così universale e così unito”

“Voi siete, già con le vostre persone, un’immagine della Chiesa cattolica, perché non esiste in nessun Paese del mondo un Corpo diplomatico così universale come il nostro!”. Lo ha detto il Papa, ricevendo oggi i rappresentanti pontifici nella Sala Clementina. “Però, nello stesso tempo, credo si possa dire altrettanto che nessun Paese del mondo ha un Corpo diplomatico così unito come voi siete uniti: perché la vostra, la nostra comunione non è solo funzionale, né solo ideale, ma siamo uniti in Cristo e nella Chiesa”, ha puntualizzato Leone XIV, secondo il quale “la diplomazia della Santa Sede costituisce nel suo stesso personale un modello – non certo perfetto, ma molto significativo – del messaggio che propone, quello cioè della fraternità umana e della pace tra i popoli”. “Il vostro lavoro sempre mi precede”, la gratitudine del Papa: “quando mi viene presentata una situazione che riguarda – ad esempio – la Chiesa in un determinato Paese, posso contare sulla documentazione, sulle riflessioni, sulle sintesi preparate da voi e dai vostri collaboratori”. “Mediante i suoi rappresentanti, che risiedono presso le varie nazioni, il Papa si rende partecipe della vita stessa dei suoi figli e, quasi inserendosi in essa, viene a conoscere, in modo più spedito e sicuro, le loro necessità e insieme le aspirazioni”, ha affermato il Pontefice sulla scia di Paolo VI.

