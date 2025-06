Conferenza episcopale calabra: il 14 e 15 giugno, a Bonifati, il Meeting “La Calabria crocevia del Mediterraneo. Verso un nuovo umanesimo integrale”

Si terrà i prossimi 14 e 15 giugno, a Bonifati (CS), il Meeting “La Calabria crocevia del Mediterraneo. Verso un nuovo umanesimo integrale, promosso dalla Conferenza episcopale calabra e organizzato con la collaborazione delle Università calabresi. L’incontro inizierà alle ore 17 con l’introduzione di mons. Stefano Rega, vescovo di San Marco Argentano – Scalea. Di seguito interverrà padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti, il quale tratterà il tema “La sfida della fraternità per una riforma della politica”. Seguirà un confronto e un laboratorio tra i giovani, che stanno partecipando al progetto “Verso un nuovo umanesimo integrale”. Il 15 giugno, dopo la celebrazione eucaristica, alle ore 10,15 ci sarà l’intervento di Leonardo Becchetti, docente di economia politica presso l’università di Tor Vergata, il quale tratterà il tema “L’economia civile per uno sviluppo integrale del Mediterraneo”. Dopo una seconda sessione di laboratori per i giovani, alle ore 12,45, le conclusioni saranno affidate a mons. Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido Mamertina – Palmi, delegato della Conferenza episcopale calabra per i problemi sociali e il lavoro.

