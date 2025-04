Sede Vacante: 183 cardinali alla sesta Congregazione generale, circa 20 gli interventi

(Foto Vatican Media/SIR)

La sesta Congregazione generale è iniziata questa mattina alle 9, con la preghiera, e poi è proseguita con la meditazione dell’abate di San Paolo fuori le mura, Donato Ogliari, che ha tenuto la sua meditazione fino alle 9.40, per poi terminare alle 13.10. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel briefing odierno in Sala Stampa Vaticana. Nell’Aula nuova del Sinodo, erano presenti circa 183 cardinali, di cui più di 120 elettori, due dei quali hanno comunicato che non verranno “per questioni di salute”. Sono stati una ventina gli interventi nella Congregazione odierna, regolati dal card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, secondo l’ordine di precedenza in base alla prenotazione dell’intervento stesso. Temi principali degli interventi, ha reso noto il portavoce vaticano, “le sfide che si trova affrontare la Chiesa, secondo la prospettiva geografica di provenienza dei cardinali”, che ieri hanno mandato un Messaggio al mondo, alle autorità e al popolo di Dio “per ringraziare della vicinanza nel momento dei funerali di Papa Francesco”. Negli interventi cardinalizi, inoltre, è stato dato anche spazio “alla responsabilità della Chiesa per la pace”.