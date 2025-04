Diocesi: Potenza, ieri il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza della Basilicata a Viggiano

Si è tenuto ieri a Viggiano, presso la Basilica Giubilare della Madonna Nera, il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza della Basilicata. In una nota, l’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali informa che alla celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, hanno partecipato numerose autorità civili e militari, il Comandante della Legione Carabinieri, il Comandante del CME Esercito, il Questore, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, i vertici di Aeronautica e Marina competenti sulla Basilicata, il Responsabile regionale della Polizia Penitenziaria, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, della Protezione civile, della Croce Rossa insieme a una folta presenza di fedeli. L’Arcivescovo ha sottolineato come il Giubileo rappresenti “non un atto in più da compiere, né una medaglia religiosa da aggiungere all’archivio delle cose sante, ma un’opportunità di cambiamento del cuore per noi e per questa umanità tormentata”. Mons. Carbonaro ha esortato tutti a “rinascere da Dio”, lasciandosi guidare dal soffio dello Spirito per essere costruttori di speranza, testimoni di pace e di unità. Richiamando la figura evangelica di Nicodemo, mons. Carbonaro ha ricordato che “Dio ama le nostre notti, ma non ci lascia nel buio: ci conduce alla luce”. Un invito forte a non arrendersi davanti al male, ma a custodire con coraggio la speranza che nasce dalla Croce e dalla Resurrezione di Cristo. L’Arcivescovo ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutte le forze armate e di polizia per il servizio reso alla comunità, in particolare per l’impegno profuso nei giorni dei funerali del Santo Padre Francesco e in vista dei prossimi eventi ecclesiali e giubilari. La celebrazione si è conclusa con la Preghiera del Giubileo letta dai presenti e con l’impegno rinnovato a essere strumenti di pace e di riconciliazione nella società.

