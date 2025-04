Primo maggio: Campobasso-Bojano, la Festa del Lavoro nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano

L’arcidiocesi di Campobasso-Bojano e l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro invitano tutta la comunità a partecipare alla Festa del Lavoro del 1° maggio 2025, che si terrà presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Campobasso.

“Questa giornata non è soltanto una ricorrenza civile: per noi, come comunità cristiana, rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul valore profondo del lavoro umano. Il lavoro, quando è dignitoso, giusto e umano, diventa partecipazione al progetto creativo di Dio e servizio al bene comune. È segno concreto di speranza e strumento di giustizia”, ricorda l’arcidiocesi.

Quest’anno, l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro vuol vivere il 1° maggio con uno sguardo particolare rivolto alle donne lavoratrici, protagoniste spesso silenziose della vita quotidiana. Casalinghe, agricoltrici, operatrici sociali: donne che, in tanti ambiti e con grande dedizione, testimoniano ogni giorno la dignità del lavoro e della cura.

In preparazione alla festa, stasera, alle ore 20, si terrà un incontro in parrocchia con don Michele Tartaglia per la presentazione della Bolla di indizione del Giubileo “Spes non confundit” (“La speranza non delude”). Un momento per approfondire insieme il significato della speranza cristiana.

Il 1° maggio, alle ore 11, la santa messa presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano. A seguire, testimonianze di tre donne: una casalinga, una coltivatrice e una donna impegnata nel sociale condivideranno la loro esperienza di vita e di lavoro. Questo momento sarà concluso con un segno di riconoscenza, un piccolo dono per tutte le partecipanti.

Il 2 maggio, alle ore 18, nella cattedrale della Santissima Trinità a Campobasso, sarà recitato il rosario e celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. Biagio Colaianni. “Vivremo il Giubileo della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, momento di fede e comunione che ci prepara alla celebrazione del 3 maggio del Giubileo regionale del mondo del lavoro con le diocesi del Molise – Campobasso-Bojano, Isernia-Venafro, Termoli-Larino e Trivento – nella basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, luogo sacro e simbolico per la comunità molisana, che accoglierà lavoratori, istituzioni e autorità religiose per una giornata dedicata alla fede, alla preghiera e al valore del lavoro umano”, ricordano l’arcidiocesi di Campobasso-Bojano e l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro invitando a “vivere insieme questo cammino di fede, speranza e impegno per il bene comune, riscoprendo la bellezza del lavoro, la dignità della persona e la forza della speranza cristiana”.

