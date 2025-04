Rinnovamento nello Spirito: dal 1° al 4 maggio Delegazione in pellegrinaggio in Terra Santa

Una rappresentanza del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) sarà in Terra Santa, dal 1° al 4 maggio, in vista del Pellegrinaggio nazionale che avrà luogo dal 21 al 28 agosto. Secondo quanto rende noto l’ufficio stampa del RnS, la rappresentanza del Movimento sarà composta da 17 partecipanti, coordinati nella logistica dal responsabile Paolo Zunino. Oltre alla Presidenza e ai membri del Comitato nazionale di Servizio, saranno presenti anche i sacerdoti: don Mario Novara, Coordinatore regionale del RnS in Liguria, assieme a don Fulvio Bresciani, Delegato nazionale Ambito Sacerdoti del RnS, don Vincenzo Apicelli e don Patrizio Di Pinto, da anni guide spirituali del Pellegrinaggio. Si unirà alla delegazione anche Emma Agrelli, Delegata nazionale Ambito Anziani del RnS. “Ci facciamo pellegrini nella Terra di Gesù – dichiara il presidente nazionale Giuseppe Contaldo – portatori di speranza alle comunità cristiane, eredi della più antica tradizione della Chiesa. Con la nostra presenza – spiega il presidente – vogliamo far sentire la nostra vicinanza ai cristiani di questi luoghi, perché ci trasmettono la profondità della loro fede e la fortezza della loro testimonianza, dicendo loro che siamo parte di un’unica famiglia universale, la famiglia della Chiesa. Partiamo facendo nostre, inoltre, le parole del Patriarca di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa: ‘È tempo di sostenere la Chiesa di Gerusalemme, di ritornare in Terra Santa. Il mio invito è di cominciare in questo anno del Giubileo dedicato alla speranza, di ritornare alle sorgenti della speranza che è l’incontro con Cristo risorto e riportare anche la speranza in tante famiglie cristiane’”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /