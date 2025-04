Infanzia: Fism Campania, a Giungano (Sa) il “Villaggio del Benessere e della Salute”

Grande festa questa domenica 4 maggio, a Giungano in provincia di Salerno, promossa da FISM Campania in collaborazione con il Comune, FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri e Istituto Mario Negri, e con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’evento, che si svolgerà dalle 10 alle 17, vedrà l’intero borgo di Giungano allestito come un “Villaggio del Benessere e della Salute”, con mostre interattive, mini-laboratori, attrazioni e percorsi esperienziali, spiegano i promotori. Interverranno il sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti; il vescovo mons. Vincenzo Calvosa; il provveditore agli studi di Salerno Mimì Minella; Rosaria De Filitto presidente FISM Campania. Per l’Istituto Mario Negri, saranno presenti il fondatore e presidente Silvio Garattini, il capo laboratorio di ricerca sugli stili di vita Silvano Gallus e alcuni ricercatori.