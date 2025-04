Diocesi: Lucca, domani conferenza stampa sul restauro del “Volto Santo”, in vista della restituzione al culto prevista per settembre

L’arcidiocesi di Lucca fa sapere che mercoledì 30 aprile alle ore 12.30 nella Sala del Capitolo della Cattedrale di Lucca si terrà la conferenza stampa: “Volto Santo, a settembre è prevista la restituzione al culto. Novità e aggiornamenti”. Intervengono mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca; Marcello Bertocchini, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Emanuela Daffra, soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure. La devozione al Volto Santo si è propagato da Lucca in diversi luoghi d’Italia e d’Europa, specialmente lungo le direttrici viarie percorse dai pellegrini o legate ai mercanti e ai lavoranti della seta, attività fiorentissima nella città toscana. Da due anni, esattamente dal 1° dicembre 2022, nel transetto nord della cattedrale di San Martino, era stato allestito un laboratorio di restauro. I visitatori potevano assistere alle varie fasi degli interventi da dietro un vetro. Anche il tempietto che custodisce il venerato crocifisso, a pianta centrale, in stile rinascimentale, opera dello scultore lucchese Matteo Civitali del 1484 e dorato in epoca barocca, è stato oggetto di restauro.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /