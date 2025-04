Editoria: Lev, in libreria “Sicuterat. Il Mistero in dialetto: storia di una fede piana” di Paolo Malaguti

È disponibile in libreria il volume “Sicuterat. Il Mistero in dialetto: storia di una fede piana” (Libreria Editrice Vaticana, pp. 144, euro 14) di Paolo Malaguti, con la prefazione di Andrea Monda. “La fede si trasmette in dialetto”, ha più volte affermato Papa Francesco. Dialetto – si legge in un comunicato della Lec – inteso come “gesti, mimiche, suoni, immagini, sguardi, abbracci”. Con ironia e brillantezza, Paolo Malaguti accompagna il lettore dentro il suo percorso, mosaico di storie familiari sorprendenti, divertenti ed emozionanti, in un mondo intriso di tradizioni secolari e di abitudini nel quale il religioso e l’umano si intrecciano secondo armonia. Il lettore è invitato a viaggiare nel passato alla scoperta di un tempo dove delle zie religiose, sopranominate “le ziesuore”, regalano caramelle all’orzo e storie da brividi, dove il Rosario nelle mattine luminose di maggio con le rondini nell’aria offre tranquillità per tutta la giornata, dove prendere il treno da solo con il padre per andare a un funerale diventa un’avventura famigliare e umana piena di senso, dove un ragazzo con i “piedi a banana”, negato per il calcio, scopre che il campo della vita è bello quando non si lascia nessuno da parte, si accettano le differenze e si pratica la cultura dell’incontro. In queste pagine, emerge l’importanza della trasmissione della fede in famiglia e dell’arte di saper raccontare storie.

