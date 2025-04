Diocesi: Caltanissetta, dal 1° al 4 maggio il pellegrinaggio della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa a Serradifalco

Torna in Sicilia il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa: dal 1° al 4 maggio sarà nell’Unità pastorale di Serradifalco (Cl), nella diocesi di Caltanissetta. “Quella di Maria, in questo Anno giubilare – dice l’arciprete della città, don Biagio Biancheri -, è una presenza che consola e rinnova. Il passaggio della Madonna pellegrina rappresenta per Serradifalco un tempo speciale di grazia, in cui la comunità si ritrova per riscoprire le proprie radici. Come amava ricordare il defunto Papa Francesco, Maria è la Madre che ci insegna a tenere accesa la speranza anche nelle notti più buie. L’arrivo della statua della Madonna, benedetta da Papa Francesco, è dunque segno di una Chiesa che cammina insieme, nel segno della misericordia e dell’affidamento al Cuore immacolato di Maria. Un tempo di rinascita spirituale, che porterà sicuramente frutti abbondanti”.

Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Serradifalco è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario.

