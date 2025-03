Ue/Vaticano: commissario Brunner domani a Roma per incontrare card. Parolin e mons. Gallagher nell’ambito del dialogo con le Chiese

Questa settimana il commissario Ue per gli Affari interni e le migrazioni Magnus Brunner visiterà Italia, Vaticano, Croazia e Slovenia per discutere di questioni religiose, sicurezza e priorità migratorie. Domani Brunner sarà in Vaticano per incontrare il card. Pietro Parolin e l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, nell’ambito del dialogo con le Chiese, le associazioni e le comunità religiose, e per partecipare all’inaugurazione della nuova ambasciata dell’Ue presso la Santa Sede, che segna un’importante pietra miliare nelle relazioni Ue-Vaticano. Lo stesso giorno, il commissario parteciperà alla conferenza Cepol sulla ricerca e la scienza a Roma. “In questa conferenza – precisa un comunicato della Commissione – verrà esaminata la lotta alla criminalità organizzata, un tema che sarà affrontato anche nella prossima strategia europea per la sicurezza interna, che sarà presentata in primavera”. Giovedì il commissario Brunner si recherà a Zagabria, in Croazia; venerdì si recherà a Brdo, in Slovenia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /