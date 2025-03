Formazione: Issr Marvelli, da oggi un corso su “Segni, simboli e architetture delle diverse culture religiose”

Oggi all’Istituto superiore di scienze religiose “Alberto Marvelli” delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro inizia il modulo 2 del corso “Segni, simboli e architetture delle diverse culture religiose”, guidato da Auro Panzetta.

“Il corso proposto, che avrà una specifica declinazione didattica – spiega Auro Panzetta -, si propone di far acquisire alcune competenze di base in ordine alla comprensione dei significati che riguardano il patrimonio simbolico delle culture religiose distinte dal cristianesimo e tuttavia con esso in costante confronto, oggi in modo particolare nelle nostre società, attraversate dal fenomeno complesso della presenza di diverse esperienze culturali e religiose”.

Il secondo modulo del percorso approfondirà alcune tra le maggiori espressioni, a livello iconico e architettonico, delle culture religiose del mondo orientale, quella induista e buddista, quella cinese e giapponese in particolare. “Completeranno l’indagine l’illustrazione di alcuni esempi del simbolismo spazio-temporale delle culture precolombiane mesoamericane, dei nativi americani e della cultura religiosa di area africana dei Dogon”, aggiunge Panzetta.

Il corso si svolgerà fino a maggio tutti i lunedì dalle 19 alle 20,30.

