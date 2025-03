Pier Giorgio Frassati: Torino, il 29 marzo un convegno su fede, impegno civile e canonizzazione

(Foto Centro culturale Frassati)

Nel centenario della morte di Pier Giorgio Frassati e in vista della sua canonizzazione, in programma a Roma il 3 agosto, il Centro culturale a lui intitolato promuove un convegno dal titolo “Il giovane Frassati, un santo per Torino e la Chiesa”. L’evento si svolgerà sabato 29 marzo, dalle ore 9 alle 13.30, nella Sala Colonne di Palazzo di Città a Torino, con il contributo della Regione Piemonte e in collaborazione con il Comune. Sarà un’occasione di approfondimento per rileggere la figura di Frassati nella sua dimensione religiosa, spirituale, civica e politica. Dopo i saluti istituzionali interverranno, tra gli altri, gli storici Francesco Landolfi, Domenico Zeni e Alberto Sinigaglia, don Paolo Asolan e la giornalista Monica Mondo. Il convegno sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Centro culturale. Nato a Torino nel 1901 da una famiglia della borghesia colta e impegnata, Pier Giorgio Frassati si è distinto per la carità, l’impegno sociale e politico, la spiritualità profondamente radicata nel Vangelo. Beatificato da Giovanni Paolo II nel 1990, è oggi considerato modello per le giovani generazioni. Il Centro culturale Frassati, promotore dell’iniziativa, opera dal 1981 per approfondire il rapporto tra fede e cultura alla luce della testimonianza del beato torinese.